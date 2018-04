Parma, D'Aversa: "Il Cittadella è la più forte fuori casa"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Cittadella di domani sera. "L'unico nostro obiettivo è quello di domani sera contro il Cittadella. Secondo me la più difficile delle ultime tre giocate in casa, visto che affronteremo il club che ha ottenuto più punti di tutte in cadetteria in trasferta. Quella veneta è una squadra aggressiva, che bada molto al sodo e che spesso è letale nelle ripartenze. Calaiò sta vivendo un buon momento, è in un ottimo stato di forma mentale. Lo dimostra il fatto che, dopo aver sbagliato il rigore col Frosinone, ha disputato una bellissima partita".