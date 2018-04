Parma, D'Aversa: "Il risultato non rispecchia quanto visto in campo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa dopo il match con il Cittadella, l'allenatore del Parma Roberto D'Aversa ha commentato il pareggio del Tardini. Queste le sue parole, riportate da ParmaLive.com: "Non rispondo alle parole di Venturato che ha detto che hanno avuto più occasioni nel primo tempo. Dico che quando non si sanzionano giocatori di una squadra che usa sistematicamente il fallo tattico, si avvantaggia quella squadra, ma ciò non significa che è colpa dell'arbitro il pareggio, ci mancherebbe. Abbiamo fatto meglio nel secondo tempo rispetto al primo in cui siamo apparsi meno determinati sotto porta, ma è vero anche che il loro portiere è stato il migliore in campo. Stasera il risultato non rispecchia quanto mostrato in campo".

Calaiò non dovrebbe gestirsi di più in campo, senza arretrare troppo?

"Calaiò è in un grande momento e poi non è nel suo dna gestirsi. Nel primo tempo si è innervosito un po' perché gli facevano sistematicamente fallo, ma ha le sue caratteristiche ed è giusto che giochi come sa, infatti abbiamo creato tanto".

Un po' di stanchezza fisica e mentale?

"Non credo, a parte Di Gaudio che ha avuto i crampi, non abbiamo concesso niente e loro sono bravi a giocare in ripartenza e seconde palle. Venturato dice che ci sono state molte situazioni in cui avrebbero potuto creare pericoli, ma che non è successo perché lo abbiamo impedito noi".

Quanto è difficile vincere tre gare di fila?

"In queste ultime tre, abbiamo fatto qualcosa di straordinario visti gli avversari che avevamo di fronte, ma non ci sentiamo appagati né demoralizzati per il pari di stasera, dobbiamo solo essere orgogliosi di quello che stiamo facendo".

Che senso ha un calendario che si ferma tre settimane a gennaio e poi propone partite ogni tre giorni come in questo periodo?

"Il campionato è lungo e difficile, la problematica si è verificata a causa del recupero che abbiamo giocato col Palermo, ma abbiamo una rosa di numero e qualità che ci permette di far fronte a queste cose, si sapeva già. Ci sono dei vantaggi in relazione al mercato di gennaio in cui per un allenatore forse è meglio non giocare in quel periodo".

Si recupera qualcuno degli infortunati per lunedì?

"Di Gaudio aveva solo i crampi, gli altri non so perché quest'anno ce ne sono capitate di tutti i colori".

Come si prepara la trasferta di Ascoli?

"Oggi hanno perso, ma vengono da un periodo positivo ed in casa soprattuto Cosmi li ha sistemati, il loro pubblico è vicino fisicamente e si fa sentire. Dobbiamo affrontarla come se fosse l'ultima partita e la massima compattezza, come ci succede sempre nell'ultimo periodo, anche stasera".

La classifica è veritiera, in base al gioco?

"Credo di sì, come ho già detto l'Empoli merita quella posizione per gioco e qualità di giocatori".

Ciciretti e Ceravolo possono incidere in questa stagione?

"Certo, lo hanno anche già fatto. Hanno bisogno di un recupero fisico e ho già detto che Ceravolo sposta gli equilibri e ci permette anche di cambiare sistema di gioco a partita in corso".