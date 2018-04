Parma, D'Aversa: "In questo finale di stagione servono sciabola e fioretto"

© foto di Federico Gaetano

L'allenatore del Parma Roberto D’Aversa ha presentato così in conferenza stampa la gara di domani sera con l'Ascoli: "I risultati delle altre squadre? Si è trattato di una giornata piuttosto positiva, ma quello che dobbiamo fare noi è pensare al nostro percorso indipendentemente da quel che possono fare gli altri. Qualche cambio di formazione? Vediamo, quando ci sono partite così ravvicinate si aspetta sempre l’ultimo momento per decidere gli undici da mandare in campo. Ciciretti viene da un periodo di infortuni, è normale che il suo percorso di ricerca della forma migliore sia rallentato. L’ultima gara? Se si analizza la partita, abbiamo creato sei palle gol clamorose indipendentemente dal fatto che dal punto di vista del gioco nel secondo tempo abbiamo fatto meglio del primo, le condizioni per vincere ci sono state. Non siamo stati bravi a sfruttare le occasioni, la prestazione c’è stata. Ascoli? Sarà una partita con notevoli difficoltà, dovremo essere bravi noi a limitarli, cercando di non far fare loro quel che stanno realizzando ultimamente in casa soprattutto, penso alla vittoria contro il Bari. Da qui alla fine sono tutti impegni difficili, la maggior parte delle partite le affronteremo contro squadre che sono lì a lottare per non retrocedere. Dobbiamo essere bravi ad usare il fioretto o la sciabola quando serve perché il campionato di Serie B è questo, c’è bisogno di completezza in tutte le situazioni, l’Ascoli farà di tutto per fare risultato". Lo riporta il sito ufficiale dei ducali.