Parma, D'Aversa: "In settimana lavoriamo per migliorarci sempre"

Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "In questa settimana abbiamo cercato di lavorare sul sistema di gioco, su noi stessi per migliorare alcuni aspetti perché c'è sempre da migliorare qualcosa. Oltre alle difficoltà dovute al rinvio del match con il Palermo, la settimana è stata quella tipo, come le altre, perché più in avanti avremo incontri ravvicinati. Calaiò-Ceravolo? In questo momento o gioca uno o l'altro, la squadra non può supportarli ottimamente entrambi, ogni volta mi mettono in difficoltà perché sono due giocatori importanti. A Salerno, Calaiò è stato il maggior artefice della vittoria anche senza fare gol. Ho difficoltà anche in altre situazioni, anche tener fuori un giocatore come Di Cesare in difesa è una dura scelta. Sono sempre in difficoltà nella scelta degli undici, perché c'è grande disponibilità, purtroppo il ruolo dell'allenatore è ingrato".