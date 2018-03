Parma, D'Aversa: "La società mi fa sentire importante, ho spalle larghe"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il successo interno sul Foggia: "Siligardi? C'è stato un attimo in cui ho pensato di cambiarlo, poi ho fatto uscire un centrocampista ed è andata bene, lui ha qualità. Sono conteto di aver ribaltato la partita, quando vai sotto non è facile recuperare. Oggi siamo stati bravi, sono felice per i ragazzi perché il risultato è la cosa più importante. Calaiò e Ceravolo? Uno ha trentasei anni, la squadra non sempre può supportarli, anche per la condizione fisica di Fabio che viene da un lungo infortunio. Ho rienuto più opportuno alternarli, o farli giocare insieme quando fosse necessario. Inizialmente la partita l'abbiamo fatta noi, poi hanno segnato e l'abbiamo ribaltata con il 4-2-3-1".

"Ormai ho le spalle larghe, sono arrivato la scorsa stagione in una situazione difficile vincendo il campionato. È una società importante, partita dall'interregionale due anni fa. Si sta facendo un percorso giusto per le aspettative, se sistematicamente si parla di mercato, di andare subito in A il punto di partenza è sbagliato. La classifica è da migliorare, ma la società mi ha sempre fatto sentire importante, soprattutto i ragazzi, che provano sempre a fare quello che chiedo. Le critiche fanno parte di questo mestiere, mi auguro di prevalere su queste difficoltà".