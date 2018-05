Parma, D'Aversa: "Non era facile ripartire dopo Cesena"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha così parlato dopo il successo di misura ottenuto al cospetto del Bari, come evidenziato da Parmalive.com: "Credo che, potenzialmente, la squadra biancorossa fosse una delle più attrezzate per vincere: basta pensare ai nomi dei subentrati di oggi, vale a dire Brienza e Floro Flores. Non era facile ripartire dopo Cesena, ma questi ragazzi hanno dimostrato per l'ennesima volta di saper reagire alle difficoltà: oltre alle qualità tecniche, questa squadra ha anche quelle morali. Al di là di quanto successo a Cesena, stiamo facendo qualcosa di importante".

Col risultato di oggi, siete matematicamente certi di finire tra le prime quattro.

"Sì, abbiamo anche la possibilità di arrivare secondi, anche se ora non dipende più solo da noi. C'è stato un momento dell'anno in cui nessuno immaginava che potessimo arrivare sin qui: è vero, qualche volta c'è stato il rammarico per non aver fatto risultato, però sotto l'aspetto dell'impegno non posso rimproverare nulla a questi ragazzi".

La squadra sembra aver smaltito subito la delusione di Cesena.

"Sì, i ragazzi sono stati bravi sotto l'aspetto mentale. La delusione era troppo forte dopo Cesena, non c'era una bell'aria, però sono stati bravi a trovare la giusta concentrazione e a credere nei propri mezzi. Nel finale col Bari siamo stati un po' fortunati, però analizzando la gara abbiamo sbagliato anche noi delle occasioni: considerando i 90', credo si tratti di un risultato giusto".

Scozzarella ha recuperato appieno?

"E' chiaro che la condizione migliora col passare dei tempo, però oggi ad un certo punto zoppicava, non so se ha preso una botta. Questi ragazzi stanno dimostrando un senso d'appartenenza non comune: mi viene in mente anche Alessandro Lucarelli, che oggi avrebbe voluto giocare. Ma schierarlo sarebbe stato un azzardo da parte mia".

Se non avessero annullato il gol regolarissimo di Gagliolo a Palermo, ora saremmo qui a festeggiare qualcosa di importante.

"Qualcuno ha detto che in quella partita siamo stati ridicoli... Tuttavia è inutile pensare al passato, di episodi che avrebbero potuto cambiare le sorti del campionato ce ne sono stati tanti. Dobbiamo guardare già alla trasferta di Spezia: se non dovessimo centrare l'obiettivo tramite la via più breve, ci proveremo ugualmente in tutte le maniere nei playoff".

Da Cruz torna a La Spezia?

"Si è comportato in maniera non idonea durante un allenamento per la seconda volta e ho preferito non convocarlo, perché ci vuole rispetto nei confronti dei compagni e della società. Ma è finita lì, domani sarà riaggregato alla squadra. Credo che per andare in campo bisogna avere anche una condizione mentale a posto: molto probabilmente era nervoso, perciò ho preferito non convocarlo, pur avendo delle difficoltà. Il gruppo, a volte, è molto più importante dei singoli".

La squadra dimostra sempre di saper reagire alle difficoltà.

"Non è semplice far meglio, considerando che la squadra fino a due anni fa era in interregionale. In D ha vinto a mani basse, anche grazie al lavoro di Apolloni, ma l'anno scorso non era facile vincere il campionato. Quest'anno abbiamo perso dei punti con squadre abbordabili, però abbiamo vinto anche contro big come Frosinone e Palermo. I primi a starci male siamo noi".

In tribuna oggi c'era Lizhang.

"Sì, è venuto a parlare ai ragazzi negli spogliatoi, c'era anche Cordon. Questo dimostra che stiamo facendo qualcosa di importante. L'obiettivo iniziale era quello di raggiungere i playoff, perciò dobbiamo essere orgogliosi di arrivare all'ultimo match con la possibilità di ottenere la A diretta".