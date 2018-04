Parma, D'Aversa: "Paleari migliore in campo, ora pensiamo all'Ascoli"

Fonte: ParmaLive.com

Al termine di Parma-Cittadella, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha parlato a lungo ai microfoni di Sky, tessendo le lodi dei suoi e spiegando come ha caricato la squadra nella pausa tra i tempi: "Ho detto loro di fare ciò che abbiamo provato in allenamento, ma nel primo tempo il Cittadella ci ha fermato sistematicamente col fallo tattico. Abbiamo avuto diverse occasioni ma il migliore in campo è stato il portiere, peccato. Rammarico? E' il risultato, le occasioni non le abbiamo sfruttato, abbiamo peccato di precisione in alcune situazioni di palla inattiva, ma sarebbe ingeneroso criticare questi ragazzi".



Per l'Ascoli perde altre due elemementi come Di Gaudio e Vacca?

"Antonio non era in campo in condizioni ottimali, Vacca è uscito per crampi, il turnover con Dezi era preventivato. Siligardi dovrebbe essere a disposizione con l'Ascoli".

Insigne non brillantissimo nel primo tempo, Ciciretti ha deluso dal suo ingresso:

"E' un giocatore con qualità tecniche superiori, ma non giocando da tempo non ha condizione fisica. Ci si aspetta molto da lui e quando non determina si può pensare che non abbia fatto bene, ma tutto parte da un percorso suo".

L'organizzazione difensiva della vostra squadra ha stupito:

"Mi riallaccio al discorso di Venturato: loro potevano creare occasioni ma noi siamo stati bravi a non avergliele concesse. Oggi se avessimo vinto non avremmo rubato nulla, ma pensiamo già a lunedì".

L'abbiamo vista parlare con l'arbitro a fine gara:

"Con Aureliano ci conosciamo sin da quando giocavo, ha arbitrato benissimo e non ha assolutamente influenzato il risultato. Parlavamo del fallo sistematico del Cittadella mentre noi provavamo a giocare".

Forza Cremonese e Spezia domani?

"Dobbiamo pensare al nostro percorso, uno spera sempre nei risultati avversari positivi ma pensiamo a noi".