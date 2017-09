Parma, D'Aversa: "Partiti con entusiasmo, continuiamo così"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Sky, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha parlato dell'atteggiamento che la squadra dovrà tenere nel prossimo campionato di Serie B: "Se tutti mettiamo il senso di appartenenza e la passione dei tifosi possiamo toglierci delle soddisfazioni, siamo partiti con entusiasmo e dobbiamo far sì che questo continui coi nostri risultati. Lavoriamo per fare il massimo, il risultato finale lo dirà il campo, mi auguro che la squadra cerchi sempre di fare il gioco a prescindere che si giochi in casa o fuori. Conta l'atteggiamento, il risultato è la conseguenza, l'importante è la voglia e l'interpretazione".