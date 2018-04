Parma, D'Aversa: "Primo tempo straordinario, ora il Frosinone"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ospite dei microfoni di Sky, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa gonfia il petto dopo il successo dei suoi, allontanando però discorsi riguardo la rincorsa alla promozione diretta, che passerà naturalmente da un nuovo successo contro il Frosinone: "Pensiamo alla partita che verrà, contro il Frosinone, cercheremo di accorciare le distanze. Dobbiamo goderci questa vittoria perché giocavamo contro una delle squadre più attrezzate del campionato e meritato".

Anche a livello di gioco questo Parma cresce:

"Devo dire che c'è stata troppo critica, nel primo tempo siamo stati straordinari, così come sul terzo gol di Calaiò, ma conta il risultato e a volte fa pendere il giudizio su squadra e allenatore. Dobbiamo continuare così, perché abbiamo valori importanti e i ragazzi lo hanno dimostrato stasera. Il secondo gol preso è un po' da polli ma stasera non mi sento di rimproverare nulla".

Nella ripresa il passaggio alla difesa a tre/cinque vi ha aiutato a difendere senza patemi.

"Inizialmente abbiamo provato a tenere gli attaccanti stretti e indirizzarli sull'esterno, mentre nella ripresa facevamo fatica a ripartire e siamo un po' calati, più che per la fase difensiva era un problema di gestione. Ho pensato di mettere Anastasio che può reggere l'urto di uno come Rispoli. Avremmo potuto fare un po' meglio, senza leziosismi, e fare qualche gol in più.

Tedino si è lamentato del fuorigioco in occasione del primo gol:

"Sul primo gol Nestorovski si è scusato con l'arbitro perché rivedendo le immagini si è accorto che era tutto regolare. Sporcare la prova di oggi parlando di episodi arbitrali mi pare del tutto eccessivo, anche perché siamo ancora ragionando sul motivo per cui ci hanno annullato il gol del 2-1 nel girone di andata. Abbiamo meritato, sottolineo meritato, di vincere la partita sul campo. Rivedendo l'azione poi, la palla la tocca un giocatore del Palermo".