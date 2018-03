Parma, D'Aversa: "Prova d'orgoglio per riscattare il ko di Chiavari

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida con il Foggia: "Davanti giochiamo con Ceravolo, Di Gaudio e Siligardi. Quest'ultimo vicino al Giappone? C'è stata questa trattativa, poi non so cosa è successo ma è rimasto con noi. Mi ha sempre dimostrato di esserci fisicamente che mentalmente, il resto non conta. Oggi c'è una grande cornice di pubblico, da serie A. Serve una prova d'orgoglio per riscattare la brutta sconfitta con l'Entella. Non dobbiamo più permetterci certi passi falsi, il Foggia è una squadra davvero forte. Abbiamo preparato bene la sfida, dobbiamo portare a casa il risultato. Ceravolo al posto di Calaiò? Ho fatto le mie valutazioni, in settimana ho provato anche a schierarli entrambi, ma siamo corti in panchina".