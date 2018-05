Parma, D'Aversa: "Riprendere il nostro cammino, Ciciretti sta bene"

© foto di Federico Gaetano

Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro la Ternana: “Dobbiamo pensare solo a noi stessi, non alle loro mancanze: guai a sottovalutare l’avversario, non possiamo permetterci figuracce. Dobbiamo riprendere il nostro cammino e siamo pronti a ripartire dopo la battuta d’arresto dello scorso weekend. Ciciretti? Bisogna avere una condizione fisica adatta per giocare, a Vercelli ha dimostrato di star bene e se ho deciso di schierarlo è perché spero possa essere decisivo. Ceravolo al posto di Calaiò? Emanuele ha tirato da solo il reparto offensivo a causa dell’infortunio del compagno ed essendoci tre partite ravvicinate ho ragionato su ogni singola partita: entrambi stanno bene, possono anche giocare insieme”.

Infine su De Canio, oggi avversario ed in passato tecnico di D’Aversa: “Ci siamo abbracciati, l’ho avuto come allenatore a Siena: è l’unico con cui mi sento ancora, c’è sempre stato rispetto tra noi. Sono contento sia tornato su una panchina, anche se merita anche la Serie A. Colgo l’occasione per salutare i famigliari di un tifoso della Ternana scomparso e che ho conosciuto in passato”.