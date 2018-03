Parma, D'Aversa: "Risultato giusto. Meritavamo questa vittoria"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria esterna dei suoi sul campo del Pescara: "Ci eravamo ripromessi di guardare avanti e non indietro. Oggi abbiamo dato un'ottima interpretazione, sia dietro che davanti. Il risultato è giusto perché meritavamo questa vittoria. Nel girone d'andata siamo arrivati primi con un percorso di sei vittorie su otto gare. Dobbiamo fare il massimo ogni volta. Siamo qui per farlo. Il fondo l'abbiamo toccato dopo il ko di Empoli e dopo la fiducia della società mi ero promesso di resettare tutto, al pari degli altri. Ringrazio la proprietà di avermi dato la possibilità, da altre parti forse non stavo più allenando. I giocatori hanno bisogno di certezze e mi auguro di proseguire sui risultati. Oggi non era semplice, siamo stati bravi a sfruttare le loro difficoltà, visto che il cambio di allenatore poteva portare a stimoli nuovi".