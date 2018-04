Parma, D'Aversa: "Rosa ampia e di qualità, mi mettono tutti in difficoltà"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Roberto D'Aversa, intervenuto nel pre-partita della gara contro il Cittadella, ha parlato così ai microfoni di Sky della possibilità di arrivare al secondo posto stasera, impensabile prima delle sfide contro Palermo e Frosinone: "Non ci avrei pensato, ma i ragazzi meritavamo questa possibilità, il Cittadella fa meglio fuori casa quindi non sarà facile ma se faremo bene, saremo secondi. Le assenze ci sono, ma sono fortunato ad avere una rosa molto ampia anche se quest'anno ce ne sono capitate tutti i colori. Siligardi è la terza volta che prende l'influenza, ma la squadra risponde bene e siamo in tanti. La rosa oltre ad essere ampia è di qualità, chi va in campo merita di giocare, mi mettono in difficoltà durante la settimana".

Ci può essere il problema inconscio di sottovalutare una squadra che va molto male?

"E' il punto principale su cui ho battuto in settimana, possiamo incappacare in qualche vuoto di concentrazione ma abbiamo lavorata in settimana su questo. Vengono da un cinque a uno ma vorranno sicuramente rifarsi, sono la squadra che ha fatto più punti fuori casa e quindi è l'avversario più difficile oggi".