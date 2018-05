Parma, D'Aversa: "Spezia squadra forte in casa, non semplice"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con lo Spezia. Queste le sue parole raccolte dai colleghi di Parmalive.com:

Chi mancherà domani?

"Solo Mazzocchi e Munari, gli altri saranno tutti disponibili".

Con che spirito scenderete in campo?

"Dovremo giocare con l'entusiasmo di chi ha una possibilità inimmagginabile fino a qualche tempo fa. Al di là del secondo posto, sarà importante vincere anche per un miglior piazzamento in vista degli eventuali playoff. Bisogna concludere in bellezza"

Pensate già ai playoff?

"Manca solo una partita, il nostro unico pensiero dev'essere rivolto allo Spezia".

Che partita si aspetta?

"E' una partita importante, dovremo affrontarla in maniera serena. C'è poco da motivare i ragazzi per una gara così".

Ci sono rimpianti?

"Sotto l'aspetto dell'impegno non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Se riusciremo a centrare il secondo posto bene, altrimenti proveremo a raggiungere l'obiettivo attraverso la via più lunga e difficile".

Qualche sconfitta però fa male.

"Fanno parte del percorso, c'è da dire che abbiamo vinto anche partite difficili. Ora dobbiamo pensare solo a domani e a noi stessi, non agli altri campi. Dobbiamo essere lucidi e concentrati".

Che squadra è lo Spezia?

"E' una squadra che in casa ha fatto sempre molto bene, non sarà una partita semplice".

Anastasio sostituirà Gagliolo?

"E' una possibilità. Valuterò tutto fino alla fine