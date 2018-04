Parma, D'Aversa: "Voglio che la squadra sia serena. Niente tensioni"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Ternana. Queste le sue parole raccolte da Parmalive.com: "C'è subito l'occasione di smaltire la rabbia? Da quando faccio l'allenatore è la prima volta che non riguardo la partita precedente. In questo momento dobbiamo pensare esclusivamente alla Ternana. Dobbiamo affrontare le ultime quattro gare con lo stesso atteggiamento che si ha nei playoff, ogni gara sarà diversa dall'altra. Pensiamo ad affrontarle una alla volta col massimo impegno, senza pensare ad altro".

Perché non ha rivisto la gara?

"Perché non porta vantaggi pensare al passato. Dobbiamo concentrarci solo sulla prossima gara".

Come affronterete la gara?

"E' importante pensare ad una partita per volta, tanto sono tutte diverse. Il nostro unico pensiero è quello di affrontare la Ternana nel migliore dei modi, a prescindere dagli infortuni. C'è bisogno di pensieri positivi, ormai la partita di Vercelli è andata".

Come sta Scozzarella?

"Matteo molto probabilmente verrà in panchina, abbiamo accelerato un po' i tempi: sta dimostrando attaccamento alla squadra, vuole esserci pur non essendo al meglio. E' chiaro che a fine stagione a volte si accelera e si cerca di rendere tutti disponibili. Di Cesare è arruolabile, così come Scavone".

Cosa la preoccupa della Ternana?

"E' una squadra che, dopo l'arrivo di De Canio, ha fatto un percorso importante. Mi fa piacere ritrovarlo, è uno dei pochi allenatori che ho avuto che sento ancora. E' una squadra da affrontare col massimo rispetto e con grande determinazione".

A Vercelli ha chiuso col tridente C3 (Ciciretti-Calaiò-Ceravolo). Lo rivedremo anche domani?

"Il campo ha dimostrato che Ceravolo e Ciciretti sono recuperati. Farò delle valutazioni anche su di loro, però l'importante è che stiano crescendo sotto l'aspetto fisico".

Se dovessero giocare in mezzo Dezi, Scavone e Barillà, in che posizione li schiererebbe?

"In questa fase del campionato, sia per quanto riguarda la posizione del singolo giocatore che l'assetto di gioco, è molto importante l'aspetto mentale: servono lucidità, determinazione e volontà di portare a casa il risultato. Per dire, Dezi preferisce giocare a sinistra, ma le migliori prestazioni le ha offerte sul centro-destra. Qualora decidessi di partire con loro tre, credo che Barillà giocherebbe a sinistra, Dezi a destra e Scavone play".

Ha visto negli occhi dei suoi ragazzi la voglia di riscatto immediato?

"Sì, sin da domenica. Ma quello che mi preme, in questo momento, è che la squadra scenda in campo in maniera serena. Tutto passa dalla tranquillità, non ci deve essere tensione".