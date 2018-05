Parma, D'Aversa vuole la A: "Non dobbiamo sentirci appagati"

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In vista della gara di domani contro il Cesena, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza. "Quello che dobbiamo fare è non pensare alle tre partite ma ad ogni singola gara, soprattutto a livello mentale. Adesso testa solo ed esclusivamente alla gara col Cesena e a nient'altro. C'è stato un percorso di crescita, la posizione attuale è meritata, nessuno ci ha regalato niente. Dopo la sconfitta di Empoli, squadra che ha dimostrato di essere superiore a tutte in questo campionato e alla quale faccio i complimenti, è cambiato qualcosa dentro il nostro gruppo, siamo cresciuti col sudore e l'impegno settimanale. Siamo stati bravi a guadagnarci questa poltrona, anche grazie agli altri, ma ora dobbiamo essere altrettanto bravi a rimanerci. Anche se abbiamo fatto qualcosa di importante non dobbiamo sentirci appagati, anzi".

Calaiò o Ceravolo? "Sono due giocatori importanti, a prescindere da chi ci sarà. È fondamentale che entrambi diano il massimo, non è detto che a gara in corso non siano entrambi insieme in campo. Mettiamo da parte l'io personale e il singolo, pensiamo di squadra. Se ora parliamo bene di Ceravolo e Ciciretti è anche merito di gente come Calaiò per quello che ha fatto in campionato".

Cosa ha detto ai ragazzi per motivarli? "Ho chiesto loro di sprecare tutte le energie solamente per la gara col Cesena e di non stare a leggere giornali o a sforzarsi a far altro. Le nostre energie devono essere tutte concentrate sul campo".