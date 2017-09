Parma, D’Aversa: “Pronti per il Novara, Ceravolo è una prima scelta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Presente in conferenza stampa, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha presentato la gara di domani sera contro il Novara. “Il fatto che si sia concluso il mercato, ci dà più serenità. Siamo pronti per il Novara, abbiamo lavorato tanto in settimana. Giungeremo all'appuntamento consapevoli della nostra forza, cercheremo di fare il meglio possibile. Tutti a disposizione? Bisogna valutare quei giocatori che sono rientrati dagli infortuni, ma anche le condizioni di Ceravolo, che in settimana si è allenato poco. Sono tutti disponibili, tranne Saporetti. Che Novara mi aspetto? Ci vorrà poco per adattarsi al sintetico. Per una squadra brava tecnicamente, potrebbe essere anche un vantaggio. Loro non meritavano la sconfitta di Carpi, vorranno fare risultato a tutti i costi. Noi dobbiamo essere consapevoli della nostra forza, cercando di ottenere il massimo", le parole dell’allenatore che ha poi commentato anche il recente arrivo di Ceravolo: “Si tratta di un giocatore importante, ci tengo a precisare che è una prima scelta. Parliamo di un giocatore di categoria, che va a completare un reparto già forte. Per me non esistono seconde scelte, sono tutti titolari. Lo penso veramente. E' molto importante quest'anno questo equilibrio, il livello della competizione è alto. La gestione degli uomini penso sia fondamentale", riporta Parmalive.com.