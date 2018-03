Parma, Di Gaudio sul Foggia: "Gara importante, vogliamo riscattarci"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prima dell’allenamento odierno, Antonio Di Gaudio ha incontrato per un appuntamento stampa i giornalisti al Centro Tecnico di Collecchio, per fare il punto della situazione in vista del prossimo impegno del Parma in programma domenica al Tardini (ore 12.30) contro il Foggia. “Per noi - ha detto - è una partita importante, veniamo da un cattivo risultato in casa dell’Entella e vogliamo riscattarci, dobbiamo fare la nostra partita cercando il bottino pieno. Adesso sto molto bene, ho ripreso la forma nelle ultime settimane, vengo da questo fastidio al piede che ora è passato. Sabato, analizzando la partita, l’abbiamo persa perché loro hanno avuto più cattiveria negli episodi, abbiamo fatto tesoro degli errori commessi e vogliamo cercare di non ripeterli contro il Foggia, che è un’ottima squadra, organizzata; dobbiamo cercare di portare a casa questi tre punti che per noi sono fondamentali“, ha detto.