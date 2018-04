Parma e Cittadella si dividono la posta: al Tardini è 0-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finisce senza reti la gara del Tardini fra Parma e Cittadella, big match della 35^ giornata di Serie B. Meglio i padroni di casa che però sprecano troppe occasioni davanti peccando di lucidità e cattiveria, oltre che trovando un attento Paleari – protagonista in almeno due o tre occasioni – a sbarrargli ulteriormente la strada. Per i veneti continua il momento senza successi, ma arriva un punto che tiene in zona play off la truppa di Venturato, per il Parma invece sfuma l'occasione di salire al secondo posto almeno per una sera.