Parma, elongazione per Dezi. Lesione alla coscia per Di Cesare

Arriva il report medico da casa Parma dopo il big match di sabato contro il Frosinone. "Gli esami strumentali svolti - si legge sul sito ufficiale dei gialloblu - hanno evidenziato per Manuel Scavone una piccola lesione muscolare alla coscia sinistra, per Alessando Lucarelli un affaticamento muscolare, per Jacopo Dezi un’elongazione tendinea e per Valerio Di Cesare una lesione muscolare alla coscia destra. I tempi di recupero verranno valutati sulla base dell’evoluzione clinica dei prossimi giorni".