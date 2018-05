Parma, Faggiano: "Orgoglioso di poter rappresentare questa maglia"

Fonte: Parmalive.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A prendere la parole in Comune è stato anche il direttore sportivo Daniele Faggiano, che durante la premiazione del Parma davanti alle autorità comunale ha così parlato: "Questa sala è il luogo più importante in cui saremmo potuti essere. Il primo che ci credeva oltre a Ferrari, Pizzarotti e Malmesi, al Presidente John (Lizhang, ndr) era il mister. Dopo il mercato di gennaio ho detto al mister che avremmo fatto dei playoff importanti e invece lui mi ha detto che saremmo arrivati secondi, non l'ha detto scherzando e allora forse quello ci ha unito ancora di più. L'unione nostra ha fatto in modo che la squadra e la società si avvicinassero ancora di più. Siamo un gruppo che con tante sfaccettature, il fatto di confrontarci e fare famiglia ci ha dato risultati importanti. L'anno scorso abbiamo fatto i playoff e quest anno con tante difficoltà siamo arrivati alla Serie A, è stato bello e io sono contento e orgoglioso di rappresentare questa maglia".