Parma-Foggia, le formazioni ufficiali del match delle 12.30

© foto di Antonio Vitiello

Alle 12.30 inizia la domenica di Serie B con l'anticipo tra Parma e Foggia. Ecco le formazioni ufficiali del match che andrà in scena allo stadio Tardini: 4-3-3 per i padroni di casa con Siligardi, Ceravolo e Di Gaudio in attacco. 3-5-2 per gli ospiti che puntano su Mazzeo e Nicastro.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

PARMA (4-3-3): Frattali; Gazzola, Di Cesare, Lucarelli, Gagliolo; Dezi, Vacca, Scavone; Siligardi, Ceravolo, Di Gaudio.

FOGGIA (3-5-2): Guarna; Tonucci, Camporese, Loiacono; Gerbo, Agnelli, Greco, Deli, Kragl; Mazzeo, Nicastro.