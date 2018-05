Parma, Frattali: "Trasformiamo la delusione in rabbia"

Fonte: Parmalive.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In una intervista concessa a Tv Parma, il portiere Pierluigi Frattali è tornato sulla deludente sconfitta patita domenica scorsa allo stadio Manuzzi di Cesena: "Parlo personalmente: i primi due giorni sono stati difficili, perché in campo non c'era mai la sensazione che potessimo prendere gol. Il primo è stato un po' casuale, ci ha un po' tagliato le gambe, però siamo una squadra esperta e forte mentalmente: dobbiamo trasformare questa delusione in grandissima rabbia per raggiungere con ancora più cattiveria l'obiettivo finale. Il secondo posto? Sappiamo che non dipende più solo da noi, ma il nostro compito è quello di dare il massimo e provare a vincere le prossime due partite: poi, se il Frosinone farà lo stesso, gli stringeremo la mano e ci concentreremo sui playoff. Il Bari? E' una squadra in salute, non sarà facile: dovremo essere ancora più cattivi per ottenere i tre punti".