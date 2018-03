Parma, Gagliolo: "Col Pescara ottima interpretazione. Felice da terzino"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conferenza stampa in casa Parma con protagonista l'ex difensore del Carpi Riccardo Gagliolo. Ecco quanto evidenziato da ParmaLive.com: "La vittoria sul Pescara? Abbiamo giocato bene, l'abbiamo interpretata benissimo ma non è l'unica, penso anche alla partita di Foggia. L'abbiamo sbloccato subito e poi la partita si è messa in discesa. Come mi trovo da terzino sinistro? Bene, sono a disposizione del mister e dove mi fa giocare gioco. Ho giocato spesso a Carpi terzino sinistro, in questo momento c'é bisogno lì. Il rendimento col 4-3-3? E' il modulo in cui siamo più rodati, abbiamo provato anche il 3-5-2 in base ad infortuni e problematiche. Ora stiamo andando bene e penso che continueremo così. Io al Mondiale con la Svezia? Non ne ho bisogno, non mi hanno mai chiamato".