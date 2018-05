Parma, Gagliolo: "Il Frosinone ha vinto, ma ci crediamo ancora"

Il match winner di Parma-Bari, Riccardo Gagliolo, si è così espresso in mixed-zone dopo la gara di questo pomeriggio, come rilevato da ParmaLive.com: "Sapevamo che oggi dovevamo vincere assolutamente: nonostante la vittoria del Frosinone, ci crediamo ancora un po'".

Quanto ci sperate ancora? Il campionato è pazzo...

"Io sono sicuro che il Foggia farà la sua partita e proverà a portare a casa un risultato positivo. Noi dobbiamo andare a vincere a La Spezia e sperare".

Nel finale siete apparsi stanchi, ma ci avete messo il cuore.

"Sicuramente eravamo stanchi, per via degli infortuni stanno giocando sempre gli stessi. Quindi sì, un pochino siamo in affanno. Fortunatamente ne manca solo una: in caso di playoff, il primo turno lo saltiamo, dunque possiamo recuperare le energie".

Quest'anno hai segnato molto.

"Sono a 5 gol, ma avrei potuto segnare anche a Vercelli e a Cesena. Io ci provo sempre, ogni tanto va bene".

Il Bari è ripartito più volte in maniera pericolosa quando voi avevate un calcio d'angolo a favore.

"Eh, abbiamo sbagliato qualcosa nelle marcature preventive: analizzeremo gli errori in settimana, non si possono prendere quei contropiedi".

Che clima c'è adesso nello spogliatoio?

"Noi dobbiamo stare tranquilli e fare la nostra settimana. Dobbiamo andare a La Spezia e cercare di vincere".

Il presidente è passato a trovarvi negli spogliatoi.

"Sì, ci ha salutati e ci ha detto: 'Forza Parma (ride, ndr)'".

Come avete vissuto la settimana post-Cesena?

"Un po' amareggiati, perché abbiamo buttato via il risultato sbagliando diversi gol. Nel finale loro hanno avuto più fame di noi".

A chi dedichi il gol di oggi?

"Alla mia mamma e alla mia ragazza".

Sei stato ammonito, salterai la prossima partita. Facciamo che finisce qui il campionato?

"Ci metterei la firma (ride, ndr)".