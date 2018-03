Parma, Gagliolo: "Potevamo chiuderla prima, avremmo sofferto meno"

© foto di Federico Gaetano

Riccardo Gagliolo ha aiutato il Parma a battere l'Avellino, grazie al suo gol che ha sbloccato la gara. Queste le sue dichiarazioni nella pancia del "Partenio" subito dopo la vittoria per 2-1, estrapolate dal sito ParmaLive.com:

Un gol molto bello e molto importante che alla fine ha pesato.

“Sicuramente la cosa più importante oggi era il risultato. Sapevamo che è difficilissimo venire qui a far risultato. Siam riusciti a portare a casa il risultato pieno e siam veramenti contenti".

Partita iniziata nel migliore dei modi, con due gol in otto minuti, poi l'avete amministrata con mestiere senza grande sofferenza.

"Sul 2-0 ci siamo rilassati un pelino, quindi abbiamo concesso 2-3 palle gol. Dopo il gol loro ci siamo ripresi anche se non siamo riuscita a chiuderla nonostante qualche contropiede. Comunque il risultato credo sia giusto".

Cos'è successo nell'intervallo con l'espulsione degli allenatori?

"Non lo so, ho subito fallo proprio sul fischio finale e quindi ero a terra. Ho visto dopo che il mister era stato allontanato. Credo abbia protestato per il loro gol perché l'azione era iniziata con un fallo su di me".

Qual è stato il periodo di maggior sofferenza?

Loro alla fine buttano le palle dentro, provano a sfruttare la fisicità di Castaldo e Asencio, fanno salire anche i difensori. Lì poi basta un mezzo rimpallo, la palla scivola e rischi di prendere gol".

Più volte si poteva fare il terzo gol in ripartenza nella seconda frazione.

"Già, si poteva chiudere prima e avremmo sofferto molto meno".

Come ti senti? E come giudichi questo mezzo turn-over di stasera?

"Io mi sento bene nonostante la botta alla caviglia di oggi. Ma la rosa è molto ampia e non ci sono problemi. Il mister fa giocare chi sta meglio".

A Palermo ti è stato scippato un gol. Chissà se con l'Avellino hai fatto le prove tecniche per rifarti con i siciliani...

"Speriamo dai. L'importante è portare a casa il risultato".