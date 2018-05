© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Marcello Gazzola, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro lo Spezia che vale la promozione in Serie A. "E' un sogno, questa promozione è storica perchè è la terza di fila dopo il fallimento. Per me che sono parmense ha tutto un sapore diverso perchè sono sono sempre stato un tifoso del Parma".