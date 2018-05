Parma, i convocati di D'Aversa: ci sono Vacca e Siligardi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono ventidue i giocatori convocati da mister Roberto D'Aversa per l'ultima partita di campionato, quella di domani sera contro lo Spezia di Gallo. Rientrano dalla squalifica Di Cesare e Insigne, ma tornano a disposizione anche i recuperati Vacca e Siligardi, e l'olandese Da Cruz, il quale ha scontato nello scorso weekend la "punizione" inflittagli per comportamento non idoneo in allenamento. Non saranno del match, invece, gli squalificati Baraye e Gagliolo, e gli infortunati Munari e Mazzocchi, i quali, tuttavia, partiranno ugualmente con la squadra. Di seguito, la lista completa diramata dal club ducale:

Portieri: Dini, Nardi, Frattali.

Difensori: Anastasio, Di Cesare, Gazzola, Iacoponi, Lucarelli, Sierralta.

Centrocampisti: Barillà, Dezi, Scavone, Scozzarella, Vacca.

Attaccanti: Calaiò, Ceravolo, Ciciretti, Da Cruz, Di Gaudio, Frediani, Insigne, Siligardi.