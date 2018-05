Parma, i convocati di D'Aversa: out in 4, ma torna Vacca

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha convocato 22 calciatori per la sfida contro il Cesena. Assenti per infortunio Da Cruz, Mazzocchi, Munari e Siligardi, torna invece Vacca. Parte col gruppo anche Lucarelli che però non sarà arruolabile per la gara. Questo l'elenco completo:

Portieri: Dini, Frattali, Nardi

Difensori: Anastasio, Di Cesare, Gagliolo, Gazzola, Iacoponi, Lucarelli

Centrocampisti: Barillà, Dezi, Scavone, Scozzarella, Sierralta, Vacca



Attaccanti: Baraye, Calaiò, Ceravolo, Ciciretti, Di Gaudio, Frediani, Insigne