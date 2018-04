Parma, i convocati di D'Aversa: out in cinque, c'è Mastaj

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ben cinque assenti per il Parma in vista della sfida di questa sera al "Tardini" contro il Cittadella. Il tecnico D'Aversa, per la gara in programma alle 21, non ha potuto convocare Fabio Ceravolo, Alessio Da Cruz, Valerio Di Cesare, Manuel Scavone e Matteo Scozzarella, tutti fermati dai rispettivi infortuni.

Portieri: Dini, Frattali, Nardi.

Difensori: Anastasio, Gagliolo, Gazzola, Iacoponi, Lucarelli, Mazzocchi, Sierralta.

Centrocampisti: Barillà, Dezi, Munari, Vacca.

Attaccanti: Baraye, Calaiò, Ciciretti, Di Gaudio, Frediani, Insigne, Mastaj, Siligardi.