Parma, i convocati di D'Aversa: rientrano Scozzarella e Di Cesare

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Ad Alessio Da Cruz, Alessandro Lucarelli e Gianni Munari, si aggiungono altri tre infortunati che salteranno l'insidioso match di domani contro la Ternana: si tratta di Antonio Junior Vacca, Luca Siligardi e Pasquale Mazzocchi, per i quali verranno svolti accertamenti nei prossimi giorni. In compenso, mister Roberto D'Aversa, oltre a Manuel Scavone, recupera Valerio Di Cesare e Matteo Scozzarella, con quest'ultimo che però, come anticipato dallo stesso tecnico crociato in conferenza stampa, non è ancora al meglio. Di seguito, la lista completa diramata dal club ducale attraverso i propri canali ufficiali:

Portieri: Dini, Nardi, Frattali.

Difensori: Anastasio, Di Cesare, Gagliolo, Gazzola, Iacoponi, Sierralta.

Centrocampisti: Barillà, Dezi, Scavone, Scozzarella.

Attaccanti: Baraye, Calaiò, Ceravolo, Ciciretti, Di Gaudio, Frediani, Insigne.