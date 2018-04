Parma, i convocati per Vercelli: tornano Scavone, Dezi e Ceravolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Senza Alessio Da Cruz, Alessandro Lucarelli, Gianni Munari e Matteo Scozzarella, tutti infortunati, il Parma è partito oggi alla volta di Vercelli, dove affronterà il ritiro pre-gara in Piemonte. Sono 22 i convocati di mister D'Aversa, che come annunciato ha portato anche giocatori che non potranno scendere in campo (vedi Di Cesare), mentre non sono presenti aggregati dalla Primavera nonostante la situazione poco benevola del centrocampo. Di seguito le scelte del tecnico ducale annunciate attraverso i canali ufficiali del club:

Portieri: Dini, Nardi, Frattali.

Difensori: Anastasio, Di Cesare, Gagliolo, Gazzola, Iacoponi, Mazzocchi, Sierralta.

Centrocampisti: Barillà, Dezi, Scavone, Vacca.

Attaccanti: Baraye, Calaiò, Ceravolo, Ciciretti, Di Gaudio, Frediani, Insigne, Siligardi.