Parma, Iacoponi: "C'è rammarico, buttata via un'occasione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore del Parma Simone Iacoponi ha parlato in zona mista dopo la sconfitta patita sul campo della Pro Vercelli: "C’è molto rammarico, perché chiaramente abbiamo buttato via un’occasione. Sapevamo che era una partita difficile. Siamo venuti qui a Vercelli per cercare di fare risultato. Purtroppo, non ci siamo riusciti. Lo volevamo a tutti i costi, ma non ci siamo riusciti. Ora bisogna solo pensare a martedì. Con la Ternana al Tardini sarà un’altra finale, molto più importante. Il pareggio, alla fine, sarebbe stato un risultato giusto. Abbiamo avuto quattro occasioni importanti, in cui potevamo fare gol. Peccato davvero non esserci riusciti, perchè anche un punto oggi era importante”.