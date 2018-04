Parma, Iacoponi: "Maturati in ritardo, ma ora siamo sul pezzo"

Fonte: Parmalive.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dal suo arrivo a Parma è diventato un punto fermo della difesa crociata. Simone Iacoponi, intervistato da La Gazzetta di Parma ha raccontato le sua avventure passate prima di arrivare in città: “Il bello del calcio sono i legami che si creano nello spogliatoio e le amicizie, è stato mio padre a trasmettermi la passione per il calcio. Ho sempre giocato difensore, già quando avevo 10 anni ed ero all’Empoli. Cagni è l’allenatore che mi ha dato di più, poi Musacci e Iacobucci sono due calciatori con cui sono rimasto in contatto. Nello spogliatoio sono uno di poche parole, a me piace correre e lavorare sperando lo facciano tutti. Come deve essere un allenatore? Autorevole e coerente. Venendo alla stagione in corso nelle ultime partite siamo migliorati nel gestire le situazioni, siamo maturati in ritardo, ma ora ci siamo. Stiamo sul pezzo, non siamo fenomeni ora e non eravamo scarsi prima. Non possiamo farci ingannare dalla batosta del Cittadella a Terni, ricordiamoci che ha vinto nove volte in trasferta. Serie A? Spero di arrivarci, ho voglia di giocare a quei livelli”.