Parma, Iacoponi: "Un mese alla grande, ora consolidiamoci in classifica"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Simone Iacoponi, intervistato da Sky, parla così della gara che vivrà stasera da titolare contro il Cittadella, ma anche del posto in classifica del Parma: "E' un mese che stiamo facendo alla grande, non bisogna sedersi ora ma continuare su questa linea, per consolidare la posizione in classifica. La promozione diretta è un sogno, siamo partiti con un obiettivo diverso, quello di entrare nei playoff e ci siamo. Dobbiamo guardare partita per partita, stasera c'è il Cittadella poi quello che verrà si vedrà".