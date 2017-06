Parma, idea Ciano per rinforzare l'attacco

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Il Parma per rinforzare il proprio attacco guarda in casa Cesena e punta su Camillo Ciano, giocatore di grande qualità e affidabilità – da tre anni va in doppia cifra in B – che i romagnoli potrebbero cedere per fare cassa. Lo riporta Parmatoday spiegando che per acquistarne il cartellino serviranno circa 1 milione di euro. Su Ciano c'è anche la concorrenza del Frosinone.