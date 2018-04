Parma, il giovane Adorni: "Sogno l'esordio in prima squadra"

Fonte: Parmalive.com

E' stato dei grandissimi protagonisti non solo della Viareggio Cup crociata, ma della manifestazione intera. Ai microfoni di ParmaLive.com, il portiere classe 2000 Federico Adorni illustra gli obiettivi suoi e della squadra in vista della seconda parte di stagione e della prima della sua carriera da pro: "Penso che abbiamo fatto uno dei migliori tornei della storia del club, perché credo sia solo la quarta volta che il Parma arriva nelle prime quattro e guardando anche il campionato penso che abbiamo fatto qualcosa di storico, complimenti a tutti da Mastaj e Longo che sono i più grandi, fino a Corvi e Rocchi, i più giovani".

Ma rispetto al campionato cosa è accaduto in Toscana?

"Ci han dato una mano i prestiti che sono arrivati, poi sapevamo tutti che era un torneo importante, da onorare, che aveva grande importanza per il nostro futuro. Vedere una squadra che è penultima ovviamente ti penalizza in termini di visibilità, invece qua penso che abbiamo fatto bene e ci siamo messi in mostra".

Per te ovviamente ora il pensiero va ai grandi, ad entrare a far parte della squadra il prima possibile. Giusto?

"Ma sì, ho avuto la possibilità di vivere questa grande emozioni in ritiro e quando mi chiamano ad allenarmi con loro sono sempre a disposizione, spero ci possa essere presto l'occasione di essere convocato e penso come me molti altri che lo meritano. Penso a Sebastiano Longo che è un grande giocatore ma anche Davide Mastaj, che già è stato spesso con loro l'anno scorso. Come molti altri, la lista sarebbe troppo lunga".

E come la vedi la squadra di D'Aversa: c'è speranza di Serie A immediata?

"Credo se la potrà giocare coi playoff. La classifica si è un po' messa a posto e speriamo possa continuare questo momento positivo".