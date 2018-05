Parma, il presidente Lizhang: "Impresa meravigliosa, non ci credo"

Fonte: Parmalive.com

Contro il Bari non era mancato, ieri ha esultato con la squadra dalla Cina dopo una vittoria e un sorpasso che sembravano impossibili. Jiang Lizhang, presidente del Parma, ha inviato un messaggio alla squadra dopo quanto accaduto a La Spezia, contenendo la propria gioia per il primo grande trionfo sportivo della sua gestione: "Impresa meravigliosa, non riesco a crederci", è il virgolettato che propone La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.