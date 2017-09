Parma, in venticinque verso Novara: non convocato Juan Ramos

Sono 25 i giocatori convocati dal tecnico del Parma Roberto D'Aversa per la prima trasferta stagionale del campionato di Serie B, che vedrà i ducali impegnati sul campo del Novara. Tornano a disposizione Siligardi e Scavone, mentre Saporetti, che in settimana si è allenato con la squadra, non è stato convocato. Oltre ai fuori lista Garufo, Coly e Giorgino, tra i convocati non figura neppure Juan Ramos.

Questa la lista dei convocati:

Portieri: Dini, Frattali, Nardi

Difensori: Di Cesare, Gagliolo, Germoni, Iacoponi, Lucarelli, Mazzocchi, Scaglia, Sierralta

Centrocampisti: Barillà, Corapi, Dezi, Munari, Scavone, Scozzarella

Attaccanti: Baraye, Calaiò, Ceravolo, Di Gaudio, Frediani, Insigne, Nocciolini, Siligardi