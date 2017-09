Parma, Insigne: "D'Aversa ottimo mister. Mio fratello? Critiche ingiuste"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto durante il programma radiofonico Si gonfia la rete, in onda su Radio Crc, l'attaccante del Parma Roberto Insigne, come riportato da parmalive.com, si è così espresso:

"Con il Parma proviamo a portare a casa il risultato in ogni gara. Sto giocando con continuità e sto crescendo, migliorando soprattutto grazie al nostro allenatore, che è giovane ed emergente. E' un tecnico preparato, io sono a sua disposizione e cerco di dare il massimo".

Nota su suo fratello: "Mio fratello Lorenzo? Penso che le critiche siano ingiuste: l'Italia è una Nazionale tecnicamente e tatticamente forte, ma mio fratello non gioca da solo, non è colpa sua. Se l'Italia ha perso contro la Spagna, che non è una squadretta qualunque, è anche perché gli iberici hanno costretto gli azzurri a giocare male".