Ufficiale Parma, Juric non tornerà in Emilia. Il Real Valladolid lo ha riscattato dopo la promozione

Con la promozione ne LaLiga è scattato l'obbligo di riscatto di Stanko Juric da parte del Real Valladolid. Una notizia che è stata confermata quest'oggi dal Parma, proprietario del cartellino, con una nota sul sito ufficiale:

"Parma Calcio comunica che Stanko Juric è stato acquistato a titolo definitivo dal Real Valladolid CF, in quanto si è verificata la condizione alla base dell’obbligo di riscatto. A Stanko le migliori fortune professionali per il prosieguo della carriera e al Real Valladolid CF i complimenti per la promozione ottenuta nella Liga".

Il centrocampista croato, come si legge sui canali social del club spagnolo, ha firmato un contratto fino al 2027 con i biancoviola.

