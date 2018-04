Parma, la gara col Frosinone nella storia: sarà la numero 1000 in B

Fonte: Parmalive.com

Storico traguardo per il Parma Calcio nella giornata odierna. Come riportato dal sito ufficiale della Lega B con fonte Football Data, la squadra ducale giocherà contro il Frosinone la sua millesima partita in serie B. Considerando le 27 partecipazioni (compresa l’attuale e solo regular season) il bilancio aggiornato vede 272 vittorie, 360 pareggi e 367 sconfitte, con esordio risalente al 6 ottobre 1929, un Parma-Biellese 2-0 con reti di Villani al 42’ e Bertoli al 50’. Nella sua storia il Parma ha conquistato 2 promozioni in serie A, nel 1989/90 e nel 2008/09, con due allenatori veneti: Nevio Scala e Francesco Guidolin.