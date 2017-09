Parma, lavoro individuale per Ceravolo e Saporetti

Fonte: http://parmacalcio1913.com

© foto di Giovanni Padovani

La preparazione del Parma Calcio in vista della gara di campionato contro il Brescia (3^ giornata di Serie B ConTe.it 2017/2018), in programma domenica 10 settembre allo stadio Ennio Tardini (fischio di inizio: ore 17.30), è proseguita oggi al Centro Sportivo di Collecchio con una doppia seduta di allenamento. La squadra, al mattino, si è dedicata a una serie di test in collaborazione con il Centro Ricerche Mapei.

I Crociati, nel pomeriggio, dopo il pranzo collettivo, davanti ai tifosi hanno svolto torelli, esercizi di attivazione, giocato partite a perimetro del campo ridotto con un quadrangolare in famiglia (nella foto la squadra vincitrice) ed eseguito cambi di direzione.

Fabio Ceravolo e Lorenzo Saporetti hanno lavorato individualmente.

Domani, giovedì 7 settembre, sempre al Centro di Collecchio, è prevista una sessione di lavoro a porte chiuse.