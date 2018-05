Parma, le complicazioni di un sogno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un turbine di polemiche ed una classifica, purtroppo per il Parma, rivoluzionata verso il basso. Il rilancio in grande stile dei gialloblu, programmato da una sequenza di vittorie interrotta dal passo falso a sorpresa contro la Pro Vercelli di fine aprile, ha avuto uno strascico pesante nell’ultimo turno, che ha visto la squadra di D’Aversa cadere nuovamente sotto i colpi avvelenati del Cesena di Castori e del Direttore Sportivo Rino Foschi. Peraltro, proprio alcune dichiarazioni del dirigente romagnolo sono state foriere di polemiche tra le parti, con riferimenti a qualche settimana addietro, quando lo stesso Foschi aveva sottolineato il ruolo del suo Cesena come arbitro della questione secondo posto, magari in favore del Palermo che per lo stesso direttore sportivo ha rappresentato un’esperienza professionale indimenticabile. Provocazioni ma soprattutto rimpianti, ad ogni modo, che sottolineano la grande opportunità sprecata dal Parma per farsi largo su una concorrenza agguerrita come quella di Frosinone e giustappunto Palermo, e che obbliga di fatto i gialloblu ad un doppio successo contro Bari e Carpi per sperare di poter rientrare nel giro di una promozione diretta che pareva raggiungibile, ma che si è maledettamente complicata.