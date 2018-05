Parma, Lucarelli: “Deciderò se continuare. Buffon? Farà scelta migliore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma festeggia il ritorno in Serie A. Il difensore Alessandro Lucarelli, collegato dal centro della città ducale, ha così parlato a Sky Sport: “Ho dormito poco, abbiamo festeggiato fino alle 4, sono andato a letto alle 5.30 ma alle 8 ero già sveglio. Per dormire ci sarà tempo, c'era da mettere a fuoco quanto accaduto. Le emozione, ieri sera, sono state tante”.

Nel 2014 festeggiavate l'approdo in Europa League, un anno dopo c'è stato il fallimento. “Quella sera è stata l'inizio della fine, abbiamo festeggiato ma la qualificazione è stata tolta per varie problematiche. Siamo falliti, siamo ripartiti dalla D ma lì sono state create le basi per essere qui oggi. C'è stato grande senso di appartenenza da parte dei tifosi, che ci hanno accompagnato in questi tre anni. Abbiamo intrapreso un percorso, nemmeno nei sogni più belli pensavamo di tornare in Serie A nel giro di tre anni. Io ho accettato questa sfida, volevo provarci”.

Hai mai avuto paura di non riuscire a riportare in Parma in Serie A prima di chiudere la carriera? “L'età avanzava (ride, ndr), avevo paura di non riuscire a essere in campo. Questa promozione mi ripaga di tutto, ora dobbiamo festeggiare ma bisogna goderci il momento”.

Hai giocato 349 gare col Parma, riuscirai a fare cifra tonda? “È un bel dato che mi stuzzica, ma non so. Ho tante cose per la testa, voglio fare la scelta giusta. L'idea è quella di smettere, la mia missione è compiuta. Tenevo tantissimo a riportare il Parma in Serie A, ci sono riuscito. Prenderò la decisione migliore con la famiglia e con la Società. A luglio compirò 41 anni, sto bene di gambe e di testa ma voglio affrontare questo discorso con calma”.

Chi ringraziare per questa scalata? “I tifosi, non ci hanno mai abbandonato. Grazie a tutti i compagni di squadra che ci hanno aiutato a rendere possibile questo sogno. Ringrazio anche la famiglia, sono stato poco presente a casa col fallimento del club. La mia dedica va anche a loro”.

Buffon al Parma per chiudere la carriera? “Ha detto che sarebbe una cosa romanzata, è un grande portiere e farà la scelta migliore per il suo futuro. Lui è un campione”.