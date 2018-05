Parma, Lucarelli: "Futuro? Sono indeciso. Più probabile che smetta"

© foto di Federico Gaetano

Alessandro Lucarelli, intercettato dai microfoni de La Repubblica prima di un intervento nel corso di "Cibus Off", nella settimana finale del campionato di Serie B, parla così del suo futuro, con il contratto in scadenza a giugno col Parma: Ci penso e sono molto indeciso. La percentuale che smetta a fine campionato è alta ma lascio aperta una piccola finestra per vedere cosa succede...".