Parma, Lucarelli: "Ho sempre dato tutto per la maglia crociata"

Tramite un lungo ed emozionante post pubblicato sui propri profili social e indirizzato ai tifosi del Parma, capitan Alessandro Lucarelli ha voluto celebrare così il suo record di presenze in maglia crociata: "Sono arrivato nel 2008, in punta di piedi. Per molti potevo sembrare il 'fratello raccomandato'. Con gli anni mi sono guadagnato il vostro rispetto, fino a diventare oggi un vostro punto di riferimento. In questi 10 anni sono state più le gioie delle sofferenze, ma sono state proprio quest'ultime a far sì che diventassimo una cosa sola: io sono diventato vostro, e voi siete entrati dentro di me. In queste 311 partite ho commesso tanti errori, ho sulla coscienza più di qualche gol subito, ma una cosa è certa: non c'è stata una partita in cui non abbia dato tutto me stesso e in cui non abbia indossato la maglia Crociata come se in campo ci foste tutti voi al mio fianco. Oggi vi ringrazio, di cuore, per avermi concesso la possibilità di entrare nella vostra storia. Il mio augurio è che in futuro quando qualcuno vi chiederà chi era Alessandro Lucarelli, voi possiate rispondere: uno di noi".