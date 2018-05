Risultato finale: Spezia-Parma 0-2

Alessandro Lucarelli, capitano del Parma, ha commentato così la promozione in Serie A ai microfoni di Sky Sport: "Non è vero, è qualcosa di impossibile. Abbiamo fatto qualcosa di incredibile in questi tre anni, una cosa fuori dal mondo. Nemmeno nei sogni potevamo immaginare un finale così. Nei minuti finali in panchina esultavano, è arrivato un boato dai tifosi. E' un percorso iniziato tre anni fa: ci sono stati momenti di difficoltà, ma ci siamo sempre rialzati. E lo dedichiamo ai nostri tifosi, sono fiero di essere il loro capitano: ora posso anche smettere".