Parma, Lucarelli: "Occasione persa, ma pensiamo già all'Ascoli"

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine di Parma-Cittadella, il capitano ducale Alessandro Lucarelli parla così ai microfoni di Sky dell'occasione persa stasera: "Dispiace, avevamo una grande occasione senza concedere nulla e davanti abbiamo sbagliato troppo, un peccato non averla buttata dentro. C'è rammarico, ma ci teniamo la striscia positiva e pensiamo a lunedì. Siamo stati bravi a riaprire il campionato, abbiamo resettato tutto dopo Empoli e ci proveremo fino alla fine. Le polemiche con Venturato? Gli ho detto di pensare ai suoi giocatori, non a me, visto che continuava a lamentarsi. Pace? Non ancora, se verrà non ci saranno problemi".