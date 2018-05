Parma, Lucarelli: "Scritta la storia. Futuro? Esperienza da dirigente"

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Radio Onda Libera, il capitano del Parma Alessandro Lucarelli ha parlato dell'impresa dei crociati, ma anche del suo immediato futuro. Queste le sue dichiarazioni: "E' una bella fatica festeggiare... Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Vincere tre campionati consecutivi non è un'impresa facile, non c'era mai riuscito nessuno. Abbiamo scritto la storia. La Serie D e' stata vinta agevolmente, eravamo troppo forti. In Lega Pro invece è stata durissima, ci sono stati tanti problemi e nell'epilogo dei playoff c'è stata tanta sofferenza. Quest'anno siamo partiti con l'obiettivo dei playoff e non siamo praticamente mai stati nelle prime due posizioni. Poi abbiamo dato l'accelerazione finale decisiva. Ci speravamo ma non ci credevamo finché non abbiamo capito che potevamo farcela. Il futuro? Mi sto prendendo ancora qualche giorno per la decisione definitiva, ma sto prendendo in considerazione l'idea di cominciare un'altra esperienza come dirigente. Quando siamo scesi in Serie D e sono rimasto volevo rivedere il Parma in Serie A ma non immaginavo che ci si potesse riuscire in tre anni. Ho mantenuto la promessa con la mia gente".